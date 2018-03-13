Фото: avito.ru

Таунхаус площадью 300 квадратных метров продают в барнаульском закрытом и охраняемом поселке на Змеиногорском тракте за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

В жилье выполнено витражное остекление. Имеется утепленный гараж на два автомобиля. Уровни дома объединены лестницей, ступени и перила которой сделаны из дуба.

На первом этаже находятся: кухня-гостиная с выходом на террасу, гардеробная, гостевой санузел, газгольдерная.

На втором этаже – три спальни, два санузла, гардеробная.

На третьем уровне — просторная зона отдыха, баня из дерева Абаш, душевая, ванная.

На участке площадью три сотки заменена почва, обустроен газон.