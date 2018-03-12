Министерство экономического развития Алтайского края объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию ледового комплекса в Рубцовске.

Концессионное соглашение будет заключено на 10 лет. Согласно документу, концессионер будет обязан построить объект за два года. Из бюджета Алтайского края на строительство объекта будет выделено не более 115 млн рублей. К данному моменту в министерство поступило одно предложение о заключении концессионного соглашения — его направило ООО "Арена", уточняет "Коммерсант".

По данным "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем компании с долей 70% указан алтайский предприниматель Михаил Дроздов. Он является руководителем и совладельцем хоккейного клуба "Динамо Алтай" и ледового дворца в Барнауле, на котором выступает команда.

Напомним, что Михаил Дроздов также является председателем правления барнаульского ЗАО "Редукционно-охладительные установки". Именно благодаря этой компании в 2016 году в Барнауле заработала хоккейная арена за 500 млн рублей.

Компания Дроздова предложила вложить в строительство комплекса в Рубцовске 98 млн руб. собственных средств. Итоги конкурса подведут в конце апреля. Власти планируют начать подготовку к строительству ледового комплекса в 2018 году.