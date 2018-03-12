Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил трех заместителей министров здравоохранения, энергетики и экономического развития. Такая информация появилась на официальном сайте правительства РФ в понедельник, 12 марта.
Сообщается, что Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации. Павел Сорокин энергетики России. Илья Торосов назначен замглавы Минэкономразвития.
Как пишет "РБК", Павел Сорокин ранее был главой аналитического центра по топливно-энергетическому комплексу при Минэнерго. Олег Салагай с 2015 года работал в Минздраве руководителем департамента общественного здоровья и коммуникаций. А Илья Торосов занимал должность зампредседателя правления в "Тройка-Д Банке".
Комментарии
Вот они 25 мильонов рабочих мест..
100% после выборов и его самого попросят!
Щас как попрем ))) !
12.03.2018 17:17
Гость
Есть сомнения кто будет следующим президентом? А Путин своих не сдает и коней на переправе не меняет.