Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил трех заместителей министров здравоохранения, энергетики и экономического развития. Такая информация появилась на официальном сайте правительства РФ в понедельник, 12 марта.

Сообщается, что Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации. Павел Сорокин энергетики России. Илья Торосов назначен замглавы Минэкономразвития.

Как пишет "РБК", Павел Сорокин ранее был главой аналитического центра по топливно-энергетическому комплексу при Минэнерго. Олег Салагай с 2015 года работал в Минздраве руководителем департамента общественного здоровья и коммуникаций. А Илья Торосов занимал должность зампредседателя правления в "Тройка-Д Банке".