Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в Алтайском крае. Отдать свой голос раньше срока смогут только жители отдаленных сел, где живет менее 100 избирателей. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

Так, 12-13 марта члены комиссии посетят села Тигирек и Генералка Краснощековского района. Там проживает всего 63 избирателя. 15 марта проголосовать смогут восемь избирателей села Кедровка Ельцовского района. И 17 марта — четыре избирателя поселка Андреевский Змеиногорского района.

Ирина Акимова уточнила, что по закону голосовать досрочно на выборах президента имеют право только избиратели, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях либо в день выборов находятся в плавании или работают на полярной станции. К ним в день досрочного голосования выезжает комиссия с переносной урной.

Иногда до отдаленных сел приходится добираться на тяжелой технике, снегоходах и даже на лыжах, что, конечно, в крайнем случае.

Всего в Алтайском крае зарегистрировано 1 млн 870 тысяч 841 избиратель.