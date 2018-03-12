Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в Алтайском крае. Отдать свой голос раньше срока смогут только жители отдаленных сел, где живет менее 100 избирателей. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.
Так, 12-13 марта члены комиссии посетят села Тигирек и Генералка Краснощековского района. Там проживает всего 63 избирателя. 15 марта проголосовать смогут восемь избирателей села Кедровка Ельцовского района. И 17 марта — четыре избирателя поселка Андреевский Змеиногорского района.
Ирина Акимова уточнила, что по закону голосовать досрочно на выборах президента имеют право только избиратели, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях либо в день выборов находятся в плавании или работают на полярной станции. К ним в день досрочного голосования выезжает комиссия с переносной урной.
Иногда до отдаленных сел приходится добираться на тяжелой технике, снегоходах и даже на лыжах, что, конечно, в крайнем случае.
Всего в Алтайском крае зарегистрировано 1 млн 870 тысяч 841 избиратель.
Комментарии
Маловато будет, вот как армия, МВД и доблестное чиновничество подтянутся, так и обеспечат гаранту достойную явку.
12.03.2018 16:18
- гость -
Какой вы "правильный", товарищ! Наблюдателем бы поехали в эти места - вот тогда бы и ерничали.
Как понимать этот заголовок - Досрочное голосование за президента...
Важен голос каждого!!