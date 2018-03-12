16 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин вручит государственные жилищные сертификаты жителям края, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненным к ним лицам, а также гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и вынужденными переселенцами.

Государственные жилищные сертификаты распределены по 30 районам и городам края.

В рамках выполнения государственных обязательств по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в Алтайском крае были утверждены списки получателей государственных жилищных сертификатов. Их передали органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

В настоящее время подготовлены документы на выдачу 95 государственных жилищных сертификатов и произведен расчет размера социальных выплат. Так, гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненным к ним лицам будет выдано 15 сертификатов на сумму 23,02 млн рублей. Тем, кто признан вынужденными переселенцами, вручат 74 сертификата на сумму 136,139 млн рублей. Гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера, получат 6 сертификатов на сумму 11,098 млн рублей.

Читайте также: 452 барнаульские семьи получили жилищные сертификаты