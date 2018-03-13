21 апреля на сцене театра драмы музыкальный спектакль "Дороги счастья" барнаульским зрителям представит Марина Девятова. Артистку называют "Послом русской культуры", потому, что она убеждена — "Русская песня всегда была, есть и будет".

Напомним, что Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Любовь к нородному творчеству ей привил отец, народный артист России Владимир Девятов.

"Было время, что русскую песню забыли, забросили, но ее душевность и даже целительность невозможно игнорировать. И она живет уже веками и переживет нас. Для нас с вами русская песня – это послание новым поколениям о нас, нашей жизни, быте, традициях, культуре народа. Это не просто слова, посмотрите историческую данность, наши предки в своих песнях посылали нам информацию о своей жизни, благодаря старинным романсам и песням мы познаем историю", – уверена Марина Девятова.

Концерт начнется в 19:00, 0+.