Вице-спикер Крыма Ефим Фикс заявил, что жители Крыма не должны просить прощения у Киева за возвращение на историческую родину. Об этом пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко подготовил законопроект "О прощении". Согласно документу, крымчане и жители Донбасса должны попросить прощение и раскаяться перед украинской властью за совершенные "преступления" на "оккупированных" территориях.

"Крымчане сами разберутся и будут работать во благо Крыма. То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать. У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады", — подчеркнул Фикс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым никогда и не при каких условиях не вернется в состав Украины.