Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов, таких как "Нотр Дам де Пари", "Ромео и Джульетта", "Кабаре", "Три мушкетера", "Монте Кристо", привезут в Барнаул яркую театрализованную программу "Мюзикл-шоу" (0+).

Как говорят организаторы, у зрителей появится уникальная возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии: "Belle", "Короли ночной Вероны" и другие в великолепном "живом" исполнении признанных звезд московских мюзиклов.

"Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение – это легендарная история "Нотр Дам де Пари", а второе отделение – история Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе. Только "живое" исполнение", — говорят в концертно-театральном агентстве "лига-Арт".

Концерт пройдет 23 мая в театре драмы.