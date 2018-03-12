Бюджетники, работающие в сферах образования и здравоохранения, сообщили о резком повышении своих зарплат. Об этом пишет "РБК".

Так, к примеру, преподаватели МГУ стали получать в 2,5-3 раза больше, однако в ректорате это никак не объясняли. Также о повышении собственных зарплат рассказывают и сотрудники здравоохранения. Например, зарплаты выросли у сотрудников клинической больницы имени Боткина, психоневрологической больницы Новгородской области и ряда других. Росстат подсчитал, что средняя зарплата врачей выросла почти на 30% — до 72,6 тысячи рублей. Зарплаты учителей увеличились до 33,5 тысяч рублей, а научных сотрудников — до 87,1 тысячи рублей. Средний рост составил 56% и 37% соответственно.

Издание пишет, что зарплаты выросли зимой. Издание уточняет, что сообщения об увеличении зарплат этой зимой поступают и из регионов.