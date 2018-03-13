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"Ритейл Сервис" объявил о старте акции на покупку онлайн-касс

, ИА "Амител"
Чтобы воспользоваться предложением, достаточно назвать кодовое слово

Группа компаний "Ритейл Сервис" объявила о старте акции на покупку онлайн-кассы со скидкой. По условиям спецпредложения клиент, назвавший кодовое слово "РИТЕЙЛКАССА", получает скидку в размере 7% (от розничной цены) на покупку:

  • Автономных онлайн-касс для микробизнеса: "АТОЛ 90Ф", "АТОЛ 91Ф", "АТОЛ 92Ф" и "Пионер 114Ф"
  • Бюджетного решения "ProStore" для малого и среднего бизнеса
  • Смарт-терминалов "Эвотор" для малого и среднего бизнеса
  • Профессионального решения на базе ПО "ARTIX" + "1С:РС-Торг" для крупного бизнеса

Напоминаем, что согласно Федеральному закону No54-ФЗ должны перейти на онлайн-кассы:

  • до 01.07.2018 – организации и ИП на ЕНВД и ПСН, имеющие наёмных работников и занимающиеся вендингом, торговлей, а также торговлей подакцизными товарами или оказывающих услуги общепита
  • до 01.07.2019 – организации и ИП на ЕНВД и ПСН, которые занимаются торговлей, вендингом и оказывают услуги общепита (самозанятые), а также выполняют работы или оказывают услуги другого типа. Это же право есть у организаций и ИП, оказывающих услуги и выдающих БСО

Чтобы получить скидку, нужно прийти в офис компании "Ритейл Сервис" по адресу г. Барнаул, пр-т Калинина 116/44, либо позвонить в офис компании и назвать кодовое слово. Все подробности можно уточнить по телефону +7 (3852) 282-582.

*Срок проведения акции – месяц с даты публикации. По истечении периода проведения Акции скидка не предоставляется.
**Скидки не суммируются с другими Акциями и купонами.

Группа компаний "Ритейл Сервис"
г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 116/44 
+7 (3852) 282-582

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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