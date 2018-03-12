Медведь, расположенный на пешеходной улице Мало-Тобольской, отправился на реставрацию, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В ведомстве сообщили, что у символа Барнаульского Арбата произошло повреждение лакового покрытия. Но уже в конце марта хозяин улицы вернется назад.
Реставрировать медведя будет его изготовитель – Дмитрий Хайлук. Фигура будет очищена и покрыта новым, более прочным материалом. Изменится цвет медведя. Он станет более приближен к своему прообразу. Стоит отметить, что работы будут проведены за счет изготовителя.
Медведь стал очень популярен среди горожан и гостей Барнаула. Жители краевой столицы стараются сфотографироваться с турсимволом Барнаула или погладить хозяина ленточного бора. Ведь по легенде каждый, кому удастся погладить медведя, станет богатым на всю жизнь.
Напомним, статуя туристического символа Барнаула — медведя — появилась на пешеходной части улицы Мало-Тобольской в сентябре прошлого года.
Комментарии
Дык золотом надо покрывать чёб не окислялся .Выделяйте ещё десяток мультов.
и года не простоял... вот это туркластер
А нагорную лестницу которую еще не открыли в сторону реки когда отправят на реставрацию смывать ржавчину ?
Чего так ощетинились то?!
Ну не рассчитали ребята, что все на него будут залазить) не отработана технологию у них...
Улучшат и поставят на место, тогда и посмотрим сколько простоит!
Как это символично!!!
Даже придумывать ни чего не нужно