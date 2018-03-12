Медведь, расположенный на пешеходной улице Мало-Тобольской, отправился на реставрацию, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

В ведомстве сообщили, что у символа Барнаульского Арбата произошло повреждение лакового покрытия. Но уже в конце марта хозяин улицы вернется назад.

Реставрировать медведя будет его изготовитель – Дмитрий Хайлук. Фигура будет очищена и покрыта новым, более прочным материалом. Изменится цвет медведя. Он станет более приближен к своему прообразу. Стоит отметить, что работы будут проведены за счет изготовителя.

Медведь стал очень популярен среди горожан и гостей Барнаула. Жители краевой столицы стараются сфотографироваться с турсимволом Барнаула или погладить хозяина ленточного бора. Ведь по легенде каждый, кому удастся погладить медведя, станет богатым на всю жизнь.

Напомним, статуя туристического символа Барнаула — медведя — появилась на пешеходной части улицы Мало-Тобольской в сентябре прошлого года.