25 мая в рамках большого сольного концерта в Барнауле группа "Кипелов" представит третий студийный альбом "Звезды и кресты" и лучшие песни.

Критики отмечают, что пластинка "Звезды и Кресты" получилась очень интересной и разноплановой. В ней есть боевики, мистические песни и классические тяжёлые баллады. Работа над новым материалом велась долго и кропотливо. По традиции, вопросами лирики занималась Маргарита Пушкина.

Концерт пройдет во Дворце зрелищ и спорта, начало в 19:00.

напомним, что после раскола легендарной группы "Ария" на две половины в сентябре 2002 года, большая часть музыкантов группы — вокалист Валерий Кипелов, гитарист Сергей Терентьев и барабанщик Александр Манякин — принимают решение о создании собственной группы. После недолгих раздумий музыканты решают назваться "Кипелов", которое ассоциируется с группой, в которой Валерий работал со дня основания.