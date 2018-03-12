Профессора и доценты кафедр педиатрического факультета Алтайского государственного медицинского университета проведут бесплатный прием в воскресенье, 18 марта. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Прием пройдет в Профессорской клинике АГМУ с 12.00 до 15.00.

Попасть на прием можно по предварительной записи. Адрес клиники: Барнаула, улица Кирова, 60. Телефон: 7 (3852) 566-861.