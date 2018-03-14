Открывшийся пару лет назад в центре Новосибирска театр La Pushkin за время своего существования не один раз удивил своими творениями сибирскую публику, включая барнаульцев — на гастроли в краевую столицу труппа приезжала в 2017 году и имела большой успех среди любителей современных постановок. Теперь театр вновь готов отправиться в Барнаул, и показать 27 марта на сцене теАRТральной площадки "СПИЧКА" (Ползунова, 37) спектакль "Станиславский" (16+).

"Станиславский" — анекдотическая притча, исторический спектакль воссоздающий эпоху на заре Русского Театра, когда все только начиналось, вывернутое кольцо бегущего шиворот-навыворот сюжета, где два персонажа гребут себе по реке времени, никак не приставая к историческим берегам. Кажется, что здесь что-то додумано или подчеркнуто невпопад", — рассказывают организаторы мероприятия.

Автором идеи, сценаристом и режиссером стал Олег Жуковский. на сцену вместе с ним выйдут Владимир Кузнецов и Аврора Жуковская. Зрителей ждет особенное зрелище, которое поможет иначе взглянуть на театр. Все подробности – в группе.