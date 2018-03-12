Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla упал рядом с международным аэропортом Катманду имени Трибхувана. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Известно, что во время захода на посадку самолет рухнул на футбольное поле. Сразу после крушения самолет загорелся.

Издание сообщает о 17 пострадавших пассажирах. Их удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице.

Точное количество находившихся на борту, как и то, есть ли жертвы, пока неизвестно.