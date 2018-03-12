Более чем 14,8 тысяч избирательных участках откроется в день выборов президента, 18 марта, в регионах Сибири. Об этом сообщил полпред Сибирского федерального округа Сергей Меняйло.

"В Сибирском федеральном округе выборы пройдут на более чем 14,8 тысячи избирательных участках. Кроме того, формируются резервные помещения для голосования, в том числе передвижные участки.Этот вопрос обсудили на заседании коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности", — сообщает пресс-служба полпредства.

Власти регионов Сибири приняли "правовые акты по обеспечению координации межведомственного взаимодействия", разработали планы мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям, обсудили форматы совместной работы по пресечению нарушений избирательного права и обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

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"Оставшееся до единого дня голосования время важно использовать максимально действенно, следует определить возможные недостатки в организации работы и оперативно принять меры для их устранения", — сказал Сергей Меняйло.