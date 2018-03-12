Евросоюз на шесть месяцев продлил индивидуальные санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России и Украины. Об этом пишет РИА "Новости".

Санкции коснулись тех, кто, по данным Евросоюза, "угрожает территориальной целостности Украины". Они подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки в ЕС.

В Евросоюзе отметили, что пока не могут изменить санкционный режим. Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить "незаконную аннексию Крыма".

Могерени подчеркнула, что визиты некоторых политиков из Европы на полуостров не отражают общей позиции Евросоюза.

В марте индивидуальные санкции против ряда россиян продлили и США.

