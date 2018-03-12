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Более 1300 бродячих животных отловили в Барнауле в 2017 году на территории города. Такую цифру назвала начальник отдела благоустройства и озеленения городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елена Королева, сообщает пресс-служба администрации города.
"Вопросы нахождения безнадзорных животных в районах частного сектора, промзон, социальных учреждений из проблемы локального характера переходят в проблему городского масштаба. Наша задача – выработать в процессе серии обсуждений, при помощи экспертов в этой области, действенный механизм решения данного вопроса", — цитирует мэрия слова депутата Дмитрия Ильиных.
В частном секторе довольно часто владельцы отпускают своих питомцев на улицу без присмотра. Кроме того, нередко горожане только прикармливают бродячих собак и кошек на улице. А некоторые барнаульцы относятся к животным как к временному, "дачному", явлению. То есть, о собаке заботятся только летом на даче, а осенью о животном забывают.
Одним из путей решения сложившейся ситуации эксперты назвали необходимость стерилизации животных, которую в настоящее время проводят сотрудники приюта "Ласка" на частные пожертвования благотворителей. Кроме того, "Необходимо производить учет собак и кошек. Данная процедура является добровольной и зависит от сознательности граждан", – отмечают участники круглого стола.
Комментарии
Зато в этом году их ОООЧЕНЬ МНОГО.... и в городе, и в пригороде... Особенно в с. Лебяжье, гора, пос. Кирова.... Обратите внимание
Власти Барнаула отловили...
Какие ловкие власти - самолично собак отлавливают...
А стерилизованные не кусаются? Это защитников надо стерилизовать, если такие радетели за животных пусть их домой всех забирают, а то только покричать могут.(
Господи, дай вам бог здоровья и побольше патронов. Нет житья от этих бездомных блоховозов - нападают, рвут людей и кошек, разносят опасную заразу
Дальше куда их дели?