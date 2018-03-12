Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила человечество о высокой вероятности новой глобальной эпидемии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Science Alert.

Пока ученые занимаются изучением патогенов, которые могут привести к вспышке заболеваний. Исследователи считают, что это могут быть как уже известные человечеству заболевания. Они приводят в пример вирусные геморрагические лихорадки (Эбола, Ласса и прочие). Также ученые не исключают возникновение и не идентифицированной инфекции.

Источников для появления так называемой "болезни Икс" достаточно: это и постоянно мутирующие известные инфекции, такие как вирус Зика, и зоонозные, передающиеся человеку от животных. Кроме этого, угроза, по мнению ученых, исходит из искусственно созданных вирусов.