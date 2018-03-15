Календарь питания в Великий пост крайне сложен и в каждый день нужно придерживаться какого-то определенного правила, например 15 марта поствующим разрешено ввести в свой рацион горячую пищу, но без масла. Для тех, кто не знает, какие блюда подходят под эту категорию, мы собрали ряд рецептов.

Капуста в тесте в духовке

Что потребуется?

Цветная капуста — 1.5 кг

Пшеничная мука — 250 г

Кетчуп — 250 мл

Чесночный порошок — 0.25 ч.л.

Соль — 0.25 ч.л.

Паприка — 0.25 ч.л.

Вода — 250 мл

Как готовить?

Смешать муку, воду, соль, чесночный порошок и паприку. Разделить капусту на соцветия, обмакнуть в тесто и выложить на противень. Запечь при 200 градусах в течение 20 минут. Достать, обмакнуть в кетчуп и вернуть на противень. Запекать капусту в тесте с кетчупом еще 5 минут при температуре 200 градусов.