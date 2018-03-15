Календарь питания в Великий пост крайне сложен и в каждый день нужно придерживаться какого-то определенного правила, например 15 марта поствующим разрешено ввести в свой рацион горячую пищу, но без масла. Для тех, кто не знает, какие блюда подходят под эту категорию, мы собрали ряд рецептов.
Капуста в тесте в духовке
Что потребуется?
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Цветная капуста — 1.5 кг
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Пшеничная мука — 250 г
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Кетчуп — 250 мл
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Чесночный порошок — 0.25 ч.л.
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Соль — 0.25 ч.л.
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Паприка — 0.25 ч.л.
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Вода — 250 мл
Как готовить?
Крем-суп из брокколи
Что потребуется?
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Брокколи — 500 г
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Картошка — 150 г
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Вода — 500 мл
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Кокосовое молоко — 100 мл
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Сухари, соль — по вкусу
Как готовить?
Вареники с черешней
Что потребуется?
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Вода – 250 мл
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Мука пшеничная – 450 г
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Соль – 0,5 ч.л.
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Черешня/вишня – 500 г
Как готовить?
Боннский суп
Что потребуется?
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Капуста — 0,5 кочана
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Лук — 2 головки
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Помидоры — 2 шт.
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Сельдерей — 3-4 стебля
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Перец сладкий — 1-2 шт.
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Морковь — по желанию 1 шт.
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Вода — 2-2,5 л
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Лимонный сок — 2-3 ст.л. по вкусу
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Перцы, чеснок, травы, соевый соус — по вкусу
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