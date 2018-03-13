Алтайский край готов к выборам президента

Избирательные комиссии Алтайского края почти полностью готовы к выборам президента, 18 марта 2018 года. Об этом сообщила глава регионального Избиркома Ирина Акимова.

По словам Акимовой, к выборам готовы все 74 Территориальные избирательные комиссии, все 1811 избирательных участка. Еще 20 участков будут в местах временного пребывания: 15 в больницах, 4 в санаториях Белокурихи и один в СИЗО Барнаула.

Уже на месте и все избирательные бюллетени. Они будут белые с зеленоватым оттенком, бюллетени для КОИБ (комплексом обработки избирательных бюллетеней) — почти белые. На каждом марка и одинаковый текст (для всех восьми кандидатов равная площадь).

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КОИБы будут на 200 участках в крае, в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Участки, где не будет "электронных урн" оснащены оборудованием для QR-кодирования для составления протоколов голосования.

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Для слабовидящих и незрячих будут лупы на всех участках, на 700 участках будут трафареты.

Веб-камеры будут следить за процессом выборов в ТИКах, а также на 741 участке. Камеры ставят на самых больших участках, охват избирателей превысит 73%.

Наблюдение будут вести и международные эксперты, в том числе от БДИПЧ ОБСЕ и от стран СНГ. Сколько наблюдателей будет от местных партий, кандидатов и Общественной палаты региона, не известно. По закону на выборах президента наблюдатели смогут прийти на любой участок в любое время без предварительного уведомления комиссии.

Избиратели, которым только исполнилось 18 лет и они пришли на выборы впервые, подарят обложку на паспорт. Таких в крае более 10,5 тысяч. Те, кто уже голосовал, но именно на выборах президента делает это впервые, ждет в подарок значок. Таких в регионе более 122 тысяч человек.

Кстати, уже более 44 тысяч избирателей в Алтайском крае написали заявление о голосовании по месту пребывания. Ирина Акимова сообщила, что около 80% из них — жители региона, которые остаются голосовать в регионе, но в другом городе или районе.