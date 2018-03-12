Ученые попросили выпустить директора новосибирского планетария из СИЗО

Сотрудники Института истории естествознания и техники РАН направили обращение в Новосибирский облсуд с просьбой смягчить меру пресечения директору детско-юношеского центра "Планетарий" Сергею Масликову, который подозревается во взятке.

Текст обращения опубликован в группе "Новосибирское астрономическое общество" в соцсети "ВКонтакте", пишет "Коммерсант". Ранее главный редактор научно-популярного журнала "Кот Шредингера" Григорий Тарасевич создал петицию в защиту директора планетария, которую к данному моменту подписали более 8,5 тыс. человек.

Сергей Масликов был отправлен под стражу до 31 марта 2018 года. По версии следствия, директор планетария создал автономную некоммерческую организацию, через которую сдавал в аренду принадлежавшую планетарию аппаратуру для производства видеофильмов, и другое оборудование. С января 2015 года до осени 2017 года Сергей Масликов получил 195 тыс. рублей, что следователи квалифицировали, как взятку в крупном размере. Сам подозреваемый отрицал свою причастность к преступлениям и просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.