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Рынок вторичной недвижимости в Барнауле в феврале текущего года продемонстрировал рост цен – стоимость квадратного метра в среднем увеличилась на 260 рублей, сообщает "Недвижимость Алтая".

В итоге один квадрат "вторички" в среднем торгуется на уровне 44 210 рублей, отмечает издание.

Тренд на удорожание вторичной недвижимости после длительного периода падения цен обозначился в сентябре прошлого года. Эксперты связывают рост цен с понижением ипотечных ставок и увеличением спроса на квартиры.

В итоге, реагируя на эти факторы, продавцы жилья несколько корректируют цены на недвижимость в сторону увеличения.

Если говорить об отдельных сегментах рынка недвижимости в Барнауле, то в феврале однокомнатные и трехкомнатные квартиры, а также гостинки прибавили в цене за квадратный метр на 100 рублей. Двухкомнатные квартиры и кухни-прихожие подорожали на 300 рублей за квадрат.

При этом комнаты и четырехкомнатные квартиры в прошлом месяце потеряли 400 рублей с квадратного метра.