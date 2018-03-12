По сообщениям жителей Рубцовска в соцсетях в местном МФЦ обнаружена подозрительная сумка, идет проверка.

Как сообщают очевидцы, перекрыто движение в непосредственной близости от здания МФЦ. Общественный транспорт проезжает ближайшую остановку.

"Ходят в форме полиция, скорая, МЧС...", — написала одна из жительниц в паблике "Типичный Рубцовск".

"Перекрыт пр. Ленина от Садового до Улежникова. Ищите пути объезда. По предварительным данным в МФЦ оставлен подозрительный пакет. Все спецслужбы работают на месте", — сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".

Высказываются предположения, что проводятся учения.