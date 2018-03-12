Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением задачи по доведению оплаты труда врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников до 200% от средней зарплаты по региону, передает ТАСС.

Ранее РБК сообщил, что в ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты, у отдельных работников — до трех раз. Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с приближающимися выборами.

"В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть", — сказал Топилин.

Министр отметил, что в прошлом году уровень зарплат этих категорий работников достигал порядка 165% от средней зарплаты по региону. Соответственно, с начала года произошел соответствующий прирост зарплат указных бюджетников, добавил министр.

Топилин также сообщил, что зарплата среднего медперсонала и соцработников с начала года достигла 100% — согласно майским указам президента.

В соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников — до 100% от средней зарплаты по региону.