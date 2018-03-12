Вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил об отставке на фоне давления общества и оппозиции после убийства журналиста Яна Куцияка, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на iDNES.cz.

Глава МВД заявил, что для него крайне важно, чтобы убийство было расследовано, а виновные предстали перед судом: "Я ощущаю взгляды наших партнеров по коалиции, поэтому думаю, что должен сделать все, чтобы страна была стабильной. Вот почему я решил уйти в отставку".

До этого в отставку подали несколько чиновников, а также министр культуры страны Марек Мадьярич.

В минувшие выходные в Братиславе и 50 других городах Словакии прошли крупнейшие за 30 лет митинги. Протестующие потребовали отставки Калиняка и премьер-министра Роберта Фицо, а также объявления досрочных парламентских выборов.

О смерти 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой стало известно 25 февраля. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в их доме недалеко от Братиславы. Сообщалось, что журналист вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии.