Вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил об отставке на фоне давления общества и оппозиции после убийства журналиста Яна Куцияка, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на iDNES.cz.
Глава МВД заявил, что для него крайне важно, чтобы убийство было расследовано, а виновные предстали перед судом: "Я ощущаю взгляды наших партнеров по коалиции, поэтому думаю, что должен сделать все, чтобы страна была стабильной. Вот почему я решил уйти в отставку".
До этого в отставку подали несколько чиновников, а также министр культуры страны Марек Мадьярич.
В минувшие выходные в Братиславе и 50 других городах Словакии прошли крупнейшие за 30 лет митинги. Протестующие потребовали отставки Калиняка и премьер-министра Роберта Фицо, а также объявления досрочных парламентских выборов.
О смерти 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой стало известно 25 февраля. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в их доме недалеко от Братиславы. Сообщалось, что журналист вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии.
Комментарии
А в России стабильность! Хоть кого убей, хоть все население сделай нищим, никаких протестов или отставок не будет! Вот что значит сознательное гражданское общество. Не будем раскачивать лодку!
России кашпировский "установку на добро" дал. Поэтому всё тихо.