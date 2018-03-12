Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет

Российский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83 году жизни в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что врачи ввели Табакова в состояние искусственной комы. К такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов. Позже актер пришел в сознание, однако никого не узнавал.

27 ноября 2017 года Табаков был госпитализирован. У художественного руководителя "Табакерки" и МХТ имени Чехова был диагностирован сепсис. Сначала сообщалось, что Табаков болен пневмоний и вскоре выпишется из больницы, позднее стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная — его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков является одним из основателей театра "Современник". Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов" и не только. Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильмах "Трое из Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино".