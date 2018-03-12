Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на высказывание президента о том, что он "несет иногда "пургу", сообщает "Дождь".

По словам Пескова, работа с президентом "всегда сопровождается критикой": "Мы неоднократно рассказывали, что президент достаточно требовательный начальник. Соотвественно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает более напряженной, бывает менее напряженной. Но вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не бывает критикуем своим руководством. Это, наверное, пресс-секретарь, который ничего не делает".

На вопрос о том, часто ли он высказывает свое личное мнение, Песков ответил: "Нет, я никогда частное свое мнение не излагаю".

Путин дал большое интервью журналистке телеканала NBC Мегин Келли, которое записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Оно было опубликовано 10 марта. В интервью президент отметил, что в администрации две тысячи сотрудников. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", — рассказал Путин.