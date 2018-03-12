Житель Москвы заподозрил сотрудников "Почты России" в краже смартфонов, заказанных из-за рубежа, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на портал Pikabu, на котором выложены фотографии результатов предполагаемого преступления.

Мужчина сообщил, что во время прогулки с ребенком по столичному району Чертаново-Центральное он наткнулся на свалку, расположенную неподалеку от почтового отделения. Там он заметил около сотни упаковок от посылок из Китая и Сингапура. Он предположил, что работники "Почты России" присвоили чужое имущество, а пакеты выбросили.

Мужчина приложил фотографии трек-номеров пакетов: выяснилось, что некоторые из посылок по данным находились в пути.

В комментариях к публикации отметился человек, который, как отмечается, опознал свою посылку: он написал, что заказывал смартфон стоимостью 88 долларов, и посылка еще не дошла.

Некоторые пользователи предположили, что получатели вскрыли упаковки самостоятельно в почтовом отделении, а упаковку оставили на месте.