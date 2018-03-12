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Смерть Олега Табакова назвали в Госдуме большой потерей

, ИА "Амител"
Подчеркнули, что Табаков отставил после себя не только многочисленные роли в кино и театре

Фото: versiya.info

Член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко выразила соболезнования по поводу ухода из жизни художественного руководителя МХТ имени Чехова и "Табакерки" народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает RT

"Это большая потеря. Олег Павлович — очень талантливый, это целая эпоха советского кино и российского театра", — отметила Савченко.

Она подчеркнула, что Табаков отставил после себя не только многочисленные роли в кино и театре, но и актеров, которые учились у него.

"Мы все от мала до велика ценили его талант. Он был великолепным руководителем театра. Очень много актеров он воспитал под своим крылом. Его роли прекрасны. Все дети очень любят кота Леопольда. Это удивительно, он сыграл за кадром рисованного героя. Мы помним его чудесную гротескную Мисс Фурию из "Мэри Поппинс, до свидания", великолепного Шелленберга из "Семнадцать мгновений весны". Его роли можно перечислять бесконечно", — заключила она. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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