Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера, режиссера театра и кино, народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает РИА Новости.

"Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В МХТ имени Чехова в связи со случившимся отменены все вечерние спектакли.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Олег Табаков скончался 12 марта в больнице после продолжительной болезни.