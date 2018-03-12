Режиссер Карен Шахназаров прокомментировал сообщение о смерти актера, режиссера театра и кино, народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает RT.

"Такая новость, которая ошарашивает. Олег Павлович — одна из ярчайших фигур нашей культуры много лет. Очень большая потеря. Я вырос на его картинах, на спектаклях, я помню его еще совсем молодым. Еще в том знаменитом ефремовском "Современнике". Я помню все его картины в кино, для меня часть мировоззрения ушла из жизни. Большущий актер, большой человек, необыкновенно обаятельный, с огромный запасом творческой энергии. Все слова кажутся ненужными, когда такая фигура уходит", — отметил Шахназаров.

Олег Табаков скончался в возрасте 82-х лет. Последние несколько месяцев он находился в больнице. Был госпитализирован в конце ноября 2017 года.