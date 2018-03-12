Смерть Олега Табакова — огромная утрата, об этом говорят все, кто публично высказал соболезнования после кончины известного артиста.

"Президент Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников", — прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На сайте Кремля размещено соболезнование от главы государства: "Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким выдающегося актера Олега Табакова, а также его многочисленным поклонникам и ученикам в связи с кончиной Мастера".

"После долгой болезни ушел из жизни всенародно любимый актер, режиссер, педагог Олег Табаков. Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича", — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Друг, артист Олег Басилашвили рассказал "Росбалту", что Табаков был великим человеком и замечательным педагогом, воспитал много замечательных театральных артистов. Он стоял у истоков московского театра "Современник" вместе с Олегом Ефремовым, открыл театр "Табакерка", восстановил интерес к Московскому художественному театру.

"Без него Россия наша опустела. Второго такого человека больше нет", — сказал артист.

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал телеканалу "Звезда", что считает Олега Павловича великим русским актером.

"Это невосполнимая потеря не только для отечественного но и для мирового театра. Он создал удивительные образы, которые вошли в жизнь каждого поколения советских людей эпохи Табакова. От детей до взрослых. От замечательных добрых мультиков до проникновенных театральных ролей. Табаков не только блистательный мастер, но и тот, кто воспитал целую плеяду гениев. Такие актеры были есть и будут символом великого русского театра. Печально, что сегодня от нас ушел этот великий человек", — сказал он.

А артист Дмитрий Нагиев сказал в беседе с корреспондентом этого же издания, что смерть Олега Табакова - невосполнимая потеря, и огромная утрата.

"Табаков — это тот случай, когда ушел целый пласт понимания профессии в высочайшем значении этого слова. Хотя черт с ней, с профессией, он как человек был, несмотря на всю неоднозначность на таких вершинах, на которых простых людей и однозначных нет (...). Ушла часть жизни, которая с уходом таких людей как Табаков уже не вернется никогда. Должно пройти много времени, прежде чем мы, хотя бы какой-то стороной своего характера быть похожим на таких людей как Олег Табаков", — заявил Нагиев.

Ранее Народный артист РСФСР, пародист Владимир Винокур в эфире "Национальной службы новостей" рассказал, что Табаков всегда оставался юным душой. А председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин о том, что Табаков для него "равновелик Станиславскому".

"Может быть, он даже оставил после себя больше, чем Станиславский: целую когорту учеников, замечательных артистов, театры, великие роли. Так что это огромная потеря и для зрителей, и для работников культуры", — считает Говорухин.

Режиссер Карен Шахназаров в беседе с RT сказал, что "Олег Павлович — одна из ярчайших фигур нашей культуры много лет".

Вот, что сказал о смерти Табакова губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: "Невозможно поверить, что Олега Павловича Табакова — талантливейшего, всеми любимого артиста и режиссёра — больше нет с нами. Он был настоящим кумиром миллионов, воплощённые им на киноэкране и в театре персонажи давно зажили самостоятельной жизнью, полюбились целым поколениям зрителей" (цитата ресурса "Новости Ленобласти").