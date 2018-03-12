Пользователи Сети обсуждают хитрый предвыборный маневр в городе Гусев, где в 18 марта вблизи избирательных участков решено организовать социальные ярмарки.
Как пишет телеграм-канал "Мурзилка", гусевцам, идущим на выборы, предложили по сниженным ценам приобрести сахар, макароны, крупы и некоторые консервы.
Комментарии
Это не выборы, это - реальный террор населения! Даже по центральным каналам "они" запускают рекламу выборов с целью запугивания! Разве, нормальному человеку придет в голову показывать, что кого-то раздавило диваном потому, что он не пошел на выборы? Это разве не запугивание?