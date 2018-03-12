Дату прощания с Олегом Табаковым назвали в Минкультуры

Заместитель министра культуры России Александр Журавский заявил, что церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым состоится в четверг, 15 марта, сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Прощание состоится 15 марта в МХТ им. Чехова", — отметил Журавский.

Как сообщил паблик Mash, Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Место отпевания сейчас еще выбирают, возможно это будет Храм Христа Спасителя.

МХТ имени Чехова отменил все спектакли 12 марта в связи со смертью своего художественного руководителя.