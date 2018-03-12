Президент России Владимир Путин во время Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре в шутку заявил, что страна вряд ли будет нуждаться в разведывательной службе, если в ней нет хлеба, сообщает РИА Новости.

Модератор панельной сессии тележурналист Сергей Брилев до начала выступления других участников отметил, что последний разговор с Путиным у них был об истории нелегальной разведки.

"Зачем нам разведка, если хлеба не будет", — пошутил в ответ президент.

Он также добавил, что когда "хлеб есть — можно и разведкой позаниматься".

В июне 2017 года глава государства рассказал об особенностях работы в нелегальной разведке. "Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 1". Он также отметил, что знает, какие люди работают в такой разведке: "Это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера. Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные".