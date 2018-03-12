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Жена архангельского депутата фотографией призвала идти на выборы президента

, ИА "Амител"
Фотография быстро разошлась по соцсетям и вызвала неоднозначную дискуссию

Супруга депутата областного собрания Архангельской области Юлия Дятлова с помощью пикантной фотографии призвала граждан идти на выборы, пишет местный новостной портал 29.ru 

На фото сама Юлия и ее коллеги женского пола прикрываются плакатом с надписью "Мы идем на выборы". 

"Девушки на фото — модели студии. Нас объединяет желание сделать мир вокруг красивее, а нашу страну — самой лучшей", — пояснила сама Дятлова.

"Этим снимком мы хотели показать, что совершенно разные группы общества заинтересованы в том, какой будет наша страна в ближайшем будущем, творческая молодежь — не исключение", — добавила она.

Женщина отметила, что девушки, прикрытые плакатом, на самом деле не голые, а в шортах и топах.

Супруг Юлии — депутат областного собрания Александр Дятлов — жену не ревнует: по ее словам, они с мужем одна команда, которая поддерживает друг друга.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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