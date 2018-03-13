Противостоять вирусному клещевому энцефалиту можно с помощью вакцинации, сообщает "Русская планета".

Клещи, которые просыпаются с весной, переносят опасные заболевания, в том числе риккетсиоз и боррелиоз, вакцин от которых у врачей до сих пор нет. Поэтому медики рекомендуют в любом случае прививаться, поскольку только в этом случае организм будет защищен.

Вакцинацию лучше делать заблаговременно, причем процесс это длительный: первый раз прививку стоит делать в конце осени, повторить курс через несколько месяцев, а затем прийти к врачу еще через год.

Существует и более оперативный метод вакцинации: в этом случае пациенту стоит сделать несколько прививок в течение 14 дней. Однако устойчивый эффект наступает лишь через несколько недель после последней прививки.