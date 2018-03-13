Телеведущий Владимир Познер выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает телеканал "360".

"Я знал Олега очень, очень давно, еще когда он только начал играть в "Современнике", но и потом в течение жизни мне приходилось неоднократно с ним иметь дело. Могу только сказать, что ушел великий русский артист, великий! Конечно, это невосполнимая потеря: таких людей и таких артистов бывает очень мало", — отметил Познер.

По его словам, Табаков достойно прожил свои годы, а смерть артиста стала невосполнимой потерей для России.

Церемония прощания с актером состоится 15 марта в МХТ имени Чехова. Похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище.