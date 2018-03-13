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Минфин вскоре представит предложения по замене налога на движимое имущество

, ИА "Амител"
По словам Силуанова, налоговую систему нужно совершенствовать

Фото: rueconomics.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Поздняков" на телеканале НТВ заявил, что предложения о замене налога на движимое имущество на косвенное налогообложение будут подготовлены в ближайшие месяцы, передает ТАСС.

"С этого года у нас перестал действовать мораторий на налог на движимое имущество. Такой налог достаточно обременителен для бизнеса. Надо его оставлять или мы можем заменить его на более легкое для бизнеса косвенное налогообложение? Мы за такое решение по настройке налоговой системы, и такие предложения у нас буквально в ближайшие месяцы будут подготовлены и представлены в правительстве для обсуждения", — сказал Силуанов.

По его словам, налоговую систему нужно совершенствовать "с точки зрения упора на те налоги, которые проще собираются и легче для бизнеса, и сокращения тех налогов, которые более затратны и тяжелы для бизнеса". Это позволит сделать экономику "более "белой"  и увеличить доходы бюджета.

Методику определения кадастровой стоимости недвижимости для расчета имущественного налога необходимо менять в ближайшее время, заявил Силуанов: "Мы должны иметь полный реестр имущества, которое есть у наших граждан. Необходимо менять методику определения кадастровой стоимости. Это будет сделано в ближайшее время".

Представитель пресс-службы Росреестра пояснила, что сейчас кадастровую оценку производят независимые оценщики, затем цифры утверждают региональные власти. Росреестр включает кадастровую стоимость, поступившую от региональных властей, в реестр.

В начале марта президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о справедливости имущественного налога для физических лиц, который вызывает критику, поскольку кадастровая стоимость, по которой он начисляется, часто значительно превышает рыночную стоимость жилья. В своем послании Федеральному собранию Путин призвал сделать имущественный налог для граждан посильным и принять все необходимые для этого решения в первой половине 2018 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.03.2018 08:51
- гость -

Что им мешало совершенствовать налоговую систему предыдущие 18 лет?

0  0
13.03.2018 09:09
- гость -

налоговую систему нужно совершенствовать "с точки зрения упора на те налоги, которые проще собираются и легче для бизнеса, и сокращения тех налогов, которые более затратны и тяжелы для бизнеса"

Силуанова надо гнать в нею, точка зрения у него д.б. Налоги не должны быть непосильными для людей; налоги должны платить все, т. е. отменить нулевые налоги для дармоедов во власти и их прихлебателей. Развели помойку с налогами, что хотят, то творят. Наворуют, ещё и налоги у них то копеечные, то нулевые.

0  0
13.03.2018 09:45
- гость -

Уроды

0  0
13.03.2018 09:49
- гость -

"налоговую систему нужно совершенствовать"
Ясно, опять будут грабить...

0  0
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