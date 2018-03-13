ВЦИОМ ожидает хорошей явки молодежи на президентских выборах

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил об увеличении числа желающих проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года среди молодежи, сообщает РИА Новости.

"Примерно 7 миллионов человек впервые получат право участвовать в выборах, но молодежь в целом — это гораздо более внушительная группа. Вот она голосует сравнительно плохо. И в этот раз ничто не предвещало, что она как-то иначе будет голосовать, но в последние две недели мы фиксируем рост мобилизации молодёжной группы", — сказал Федоров.

Он отметил, что в ходе соцопросов о желании голосовать заявило достаточно большое количество молодых людей, которые будут голосовать впервые.

По его словам, на повышение явки среди молодежи влияет информационная и агитационная кампания, развернутая Центризбиркомом и кандидатами в президенты в соцсетях и Интернете.

"Мы ожидаем очень неплохого уровня явки именно в молодежной группе. Но, конечно, этот уровень все равно будет ниже, чем явка в группе среднего возраста и тем более в группе предпенсионного и пенсионного возраста", — подчеркнул Федоров.