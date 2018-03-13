Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что система оплаты труда в российских министерствах и ведомствах должна быть унифицирована, сообщает РБК.

"Эта идея министра о том, что в системе вне зависимости от того, работаешь ты в министерстве экономического развития или в другом ведомстве, оплата труда должна быть одинаковой. Чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое, в системе должна быть унифицированная система оплаты труда", — отметил Шувалов.

"Существует деление на ведомства, на самом верху — министерства, дальше — различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда. Это Максим Станиславович Орешкин продвигает, я поддерживаю его в этом, и наша общая задача сейчас в рамках комиссии по административной реформе и во взаимодействии с администрацией президента — довести до практического решения", — подчеркнул он.

По его словам, вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти.

"После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ — наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это заработало", — пояснил Шувалов.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития разрабатывает единый порядок выплаты премий, который будет зависеть от результатов каждого госслужащего: действующий закон о госслужбе предусматривает, что размеры денежных поощрений не ограничиваются. По данным Росстата, средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7% до 118,8 тысячи рублей в месяц.