Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что система оплаты труда в российских министерствах и ведомствах должна быть унифицирована, сообщает РБК.
"Эта идея министра о том, что в системе вне зависимости от того, работаешь ты в министерстве экономического развития или в другом ведомстве, оплата труда должна быть одинаковой. Чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое, в системе должна быть унифицированная система оплаты труда", — отметил Шувалов.
"Существует деление на ведомства, на самом верху — министерства, дальше — различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда. Это Максим Станиславович Орешкин продвигает, я поддерживаю его в этом, и наша общая задача сейчас в рамках комиссии по административной реформе и во взаимодействии с администрацией президента — довести до практического решения", — подчеркнул он.
По его словам, вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти.
"После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ — наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это заработало", — пояснил Шувалов.
Как сообщалось ранее, Минэкономразвития разрабатывает единый порядок выплаты премий, который будет зависеть от результатов каждого госслужащего: действующий закон о госслужбе предусматривает, что размеры денежных поощрений не ограничиваются. По данным Росстата, средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7% до 118,8 тысячи рублей в месяц.
Комментарии
Привязать к минимальной зпл в алтайском крае . Вот что надо.
Вспомнился Паниковский при дележке бабла, Шувалов на эту роль вполне подходит. Ведь никто не задается вообще вопросами - кто такой этот Шувалов, чем он занимается и самое главное - за что он отвечает?
Да-да, уравняйте всех дармоедов с министрами, чтобы никто не переживал при пересадке из одного кресла в другое. Бюджет огромный, народ терпеливый и молчаливый, тащите деньги!