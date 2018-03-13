Жители Владивостока делятся в соцсетях фотографиями на фоне грязных снежных гор на центральной площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, пишет ZNAK.

"Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость", — написал мэр Владивостока Виталий Веркеенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в муниципальном хозяйстве "нашлись две мобильные снегоплавильные установки", которые не эксплуатировались шесть лет. Их планируется запустить для плавления снега на центральной площади.

В комментариях под сообщением главы города люди выражают свое недовольство. "Детям радость говорите... снежок со всякой ***** с улиц?", — пишет одна из жительниц, подкрепляя свой комментарий фотографиями черных сугробов. Другой житель спрашивает: "Главный вопрос: КАК так вышло, что установки уже имелись в наличии и не использовались? КОМУ говорить "большое человеческое спасибо"? Лучше всего — с занесением ногой по голове...".

Некоторые усмотрели в мусорных сугробах на центральной площади некую предусмотрительность со стороны властей: "Зато никаких митингов не будет в случае чего".

Как сообщает Primpress, пресс-служба администрации города складирование снежной каши объясняет тем, что выделенный для этой цели полигон полностью заполнен. Второй причиной стала экономия бюджетных средств на топливо и время сотрудников сферы ЖКХ.