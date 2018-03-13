Актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти, пишет газета "Известия" со ссылкой на НСН.

На время Граф уходил из актерской профессии, но пять лет назад вернулся. Граф известен зрителям по ролям второго плана. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Дело врачей", "Пятая стража", "Требуется вождь", "Сельский учитель", "Ложь во спасение", "Универ", "Новая общага" и других.

Граф также был занят в постановках Театра на Бутырке. Он режиссировал спектакли "Про непослушного Зайчонка", "Олимпиада" и "Воспитанница".