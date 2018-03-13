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Актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни

, ИА "Амител"
Причина смерти актера пока не называется

Фото: gazeta.ru

Актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни. Пока неизвестно, что послужило причиной смерти, пишет газета "Известия" со ссылкой на НСН.

На время Граф уходил из актерской профессии, но пять лет назад вернулся. Граф известен зрителям по ролям второго плана. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Дело врачей", "Пятая стража", "Требуется вождь", "Сельский учитель", "Ложь во спасение", "Универ", "Новая общага" и других.

Граф также был занят в постановках Театра на Бутырке. Он режиссировал спектакли "Про непослушного Зайчонка", "Олимпиада" и "Воспитанница".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

13.03.2018 09:14
- гость -

На 50-м году, это по какому календарю?

0  0
13.03.2018 10:24
- гость -

13.03.2018 09:14
- гость -

Умер человек, зачем ёрничать? Неуместная шутка.

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