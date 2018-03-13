Шесть человек получили травмы в результате столкновения пассажирского рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что авария произошла вечером в понедельник, 12 марта, на федеральной трассе Р-256 в Первомайском районе. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался по встречной полосе.

В результате аварии пострадали шесть человек. Водитель автобуса и еще двое пассажиров госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

"По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка",- сказано в сообщении ведомства.