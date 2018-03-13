Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Ельцовского района, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщалось ранее, в конце декабря прошлого года женщина ушла на работу и оставила дома одних двух своих детей. Одному ребенку было пять лет, другому — два. Оставшись без взрослых, младший ребенок взял зажигалку, поджег мягкую игрушку. Начался пожар, загорелась мебель. Дети не смогли сами выбраться из горящего дома.
На помощь к детям пришел сосед. Но спасти младшего мальчика не удалось. От отравления окисью углерода он скончался на месте происшествия. Его 5-летний брат после произошедшего был госпитализирован.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о преступной небрежности женщины, повлекшей смерть ребенка. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу",- сказано в сообщении ведомства.
Комментарии
Конечно же - уйти на работу, чтобы не умереть с голоду - это преступная небрежность. А-то, что власти не оказывают никакой помощи таким матерям - это не преступление!
Из-за отсутствия иного дохода женщина была вынуждена выходить на работу до достижения ребенку 3-х лет. Отсутствие ясельных групп или мест в них тоже как бы не её вина. Думаю, государству следует пересмотреть свою социальную политику, если хотят улучшить демографическую ситуацию.
13.03.2018 09:07
Я
а рожать, не имея возможности обеспечить детям присмотр и заботу, - не преступная халатность?
13.03.2018 09:13
- гость -
Дык материнский капитал в глазках звенит, а дальше трава не расти...
13.03.2018 09:22
- гость -
вот и я о том же. В деревнях 90% материнского капитала тратят вообще не на то, на что положено по закону.
13.03.2018 09:13
- гость -
13.03.2018 09:22
- гость -
Социальные работники повылезали? К сожалению, ничего хорошего сказать про вас не могу...
13.03.2018 09:13
- гость -
Дык материнский капитал в глазках звенит, а дальше трава не расти...
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Подробности не известны. От женщины мог уйти муж, бросив её одну с детьми. Вот и получилось, что она одна должна их растить. Где отец-то этих детей был в тот момент? Почему на нём никакой ответственности нет? Не аист же ей принес их.
13.03.2018 09:30
- гость -
да могла и без отца нарожать
Ну теперь ей легче будет. Реальный срок ей вряд ли дадут, учитывая наличие малолетнего ребенка. А кормить на один рот меньше придется.
13.03.2018 09:42
- гость -
Что-то Вифлеемских звезд не зажглось.
13.03.2018 09:30
- гость -
да могла и без отца нарожать
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Почкованием?
13.03.2018 09:55
- гость -
Ой. ну вы вчера родились что ли? Мало случаев что ли, когда рожают , а сами и не в курсе от кого.
Какие-то ушлепки собрались на сайте... Дети есть, от государства помощи никакой, вот мать и работала, заметьте РАБОТАЛА в деревне, где работы и так мало. Детей каждый раз с кем-нибудь не оставишь, я не знаю есть ли там детский сад и на сколько он платный. По мужу конечно вопрос, но как было сказано - это деревня, большинство мужиков пьют/наркоманят, остальные уехали. Но детей она содержала! У нас пол страны так живут, а теперь её ещё и судят, у ней и так горе один ребенок погиб, другой в больнице, с домом непонятно чего, давайте ей еще штраф выпишем, в колонию посадим и родительских прав лишим, вот будет по закону, по справедливости, хоть вешайся. Меня всегда умиляют, что прокурорские, что ментовские, как пьяного прокурора/судью сбившего насмерть посадить, так все возбудится не могут, а как в данном случае - дело в суде уже.
13.03.2018 10:19
- гость -
Хоть кто то адекватный тут
С "Я", гостями 9:08, 10:19 согласен... Остальные утырки!