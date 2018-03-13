Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Ельцовского района, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как сообщалось ранее, в конце декабря прошлого года женщина ушла на работу и оставила дома одних двух своих детей. Одному ребенку было пять лет, другому — два. Оставшись без взрослых, младший ребенок взял зажигалку, поджег мягкую игрушку. Начался пожар, загорелась мебель. Дети не смогли сами выбраться из горящего дома.

На помощь к детям пришел сосед. Но спасти младшего мальчика не удалось. От отравления окисью углерода он скончался на месте происшествия. Его 5-летний брат после произошедшего был госпитализирован.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о преступной небрежности женщины, повлекшей смерть ребенка. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу",- сказано в сообщении ведомства.